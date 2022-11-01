Эксперты: Демографический и жилищный кризисы Японии должны стать предупреждением для Китая

Японская деревня. Иллюстративное фото: Noriko Hayashi/Bloomberg via Getty Images

Пустующие деревни Японии должны стать предупреждающим звонком для правительства Китая, считают эксперты. Пекину стоит принять во внимание риски, связанные с пузырем на рынке недвижимости и демографическими изменениями, чтобы не допустить развития кризиса по "японскому сценарию", передает Financial Times.

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Согласно последним оценкам, в следующем году в Японии будет насчитываться около 11 млн незанятых жилых домов. Это больше, чем весь жилой фонд Австралии. По некоторым прогнозам, к 2038 году треть существующих сегодня домов будут пустовать. Исследование, проведенное институтом Nomura, подчеркивает, что экономический ландшафт Японии так и не восстановился после краха на рынке недвижимости, произошедшего в конце 1980-х годов.

Кроме того, большой проблемой является демографическая ситуация. Население Японии — самое старое в мире. Однако на протяжении многих лет в стране реализовывалась жилищная политика, которая игнорировала убыль населения, и поощряла строительство для сохранения валового внутреннего продукта. Теперь избыток пустующего жилья оказывает давление на весь рынок недвижимости.

Стратегический исследователь Саймон Пауэлл утверждает, что Китаю необходимо избежать развития имущественного кризиса по "японскому сценарию". Будучи экономикой с беспрецедентной зависимостью от жилищного строительства, Китай рискует совершить ту же ошибку, что и Япония, если будет продолжать строительство без оглядки на демографию. По словам эксперта, опыт Японии свидетельствует о сильной зависимости между изменением численности населения и ценами на жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995012-eksperty-demograficheskiy-i-zhilischnyy-krizisy-yaponii-dolzhny-stat-preduprezhdeniem-dlya-kitaya/