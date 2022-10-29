ЕЦБ повысил ставки в третий раз за последние полгода

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейский центральный банк повысил ставки на 0,75 п.п. (процентного пункта) до самого высокого уровня с 2009 года. Это третье повышение ставок ЕЦБ за последние полгода, передает Financial Times.

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Евросоюз продолжает бороться с рекордной инфляцией, несмотря на надвигающуюся на регион рецессию. Повышение ставок, о котором было объявлено после заседания управляющего совета ЕЦБ во Франкфурте, соответствовало ожиданиям рынка. Этот процесс также говорит о том, что регуляторы еще не готовы отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на растущую политическую критику.

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что многие считают ужесточение денежно-кредитной политики опрометчивым решением. Замечания Мелони прозвучали через неделю после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей обеспокоенности тем, что центральные банки "снижают спрос" для борьбы с инфляцией, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне в 9,9%.

В ЕЦБ ответили, что это не последнее повышение ставок, поскольку инфляция сохраняется на высоком уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994735-etsb-povysil-stavki-v-tretiy-raz-za-poslednie-polgoda/