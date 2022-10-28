Цены на нефть растут на фоне ослабленного доллара

Нефть. Иллюстративное фото: David McNew / Staff / Getty Images

Цены на нефть растут третий день подряд на фоне сообщений США о рекордном экспорте. При этом внутренние запасы топлива страны достигли исторического минимума, передает Bloomberg.

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Нефть West Texas Intermediate поднялась выше 88 долларов за баррель после роста почти на 4% по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Общий объем экспорта нефти из США на прошлой неделе достиг 11,4 млн баррелей в день. Всплеск произошел из-за того, что внутренние запасы топлива достигли исторического минимума. Слабый доллар также помог поддержать цены на нефть.

На фоне опасений по поводу обостряющегося глобального экономического спада, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ объявила о значительном сокращении добычи. Это помогло нефти восстановиться в октябре. Источники Bloomberg сообщают, что США, которые прежде планировали ввести потолок для цен на нефть в рамках антироссийских санкций, теперь установят лимит на более высоком уровне.

"Слабый доллар стал стимулом для развития нефтяного рынка. При этом сокращение запасов бензина в США и рекордный экспорт нефти дают рынку еще больший стимул", — говорит Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Group NV.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994538-tseny-na-neft-rastut-na-fone-oslablennogo-dollara/