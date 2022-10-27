Рост расходов в сети Visa замедлился в 2022 году

Кредитная карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Visa столкнулась с максимальным замедлением роста расходов в своей сети с прошлого года. Это происходит из-за того, что инфляция оказывает давление на потребителей, а рост акций превосходит ожидания аналитиков, передает Bloomberg.

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Объем продаж в сети Visa вырос на 10,5% до 2,93 трлн долларов в четвертом финансовом квартале. Это меньше ожидаемого аналитиками роста на 11% и меньше 12%, о которых Visa сообщала в прошлом квартале. Более того, это самый медленный рост с февраля 2021 года, когда рост объема продаж в сети составил 5%.

"Да, мы столкнулись с краткосрочной неопределенностью, но мы по-прежнему уверены в долгосрочной траектории роста Visa в отношении потребительских платежей и услуг с добавленной стоимостью", — заявил генеральный директор Visa Эл Келли.

Visa, как и все ее конкуренты, столкнулась с резким увеличением расходов и таким ростом уровня инфляции, который случается раз в поколение. Кроме того, нынешнюю деятельность платежных систем сравнивают с результатами, которые компании показывали годом ранее. В 2021 году уровень расходов резко подскочил благодаря внедрению вакцин от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994334-rost-rashodov-v-seti-visa-zamedlilsya-v-2022-godu/