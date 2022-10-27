Назначение нового премьера повлияло на укрепление фунта стерлингов в Британии

Риши Сунак. Фото: DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

Фунт стерлингов достиг самого высокого уровня с середины сентября. Эксперты говорят, что причиной этого стало назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Это хорошая новость для британских инвесторов, которые высказывали опасения по поводу национальной экономики, передает BBC.

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Национальная валюта Великобритании выросла на 1,9% по отношению к доллару США. Это самый высокий показатель с тех пор, как экс-премьер-министр Лиз Трасс объявила о налоговой реформе. Новый премьер Риши Сунак заявил, что страна сейчас находится в условиях глубокого экономического кризиса, а правительству предстоит принять ряд непростых решений.

Эксперты говорят, что укрепление фунта связано с ослаблением доллара, а также с тем, что инвесторы благосклонно отнеслись к назначению Сунака на пост премьер-министра. Падение доллара в свою очередь связано с замедлением роста цен на жилье в США, а также со снижением потребительского доверия американцев по отношению к правительству.

В сентябре 2022 года фунт стерлингов упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару из-за реформ Лиз Трасс. Новый британский кабинет министров должен представить свой экономический план до 31 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994333-naznachenie-novogo-premera-povliyalo-na-ukreplenie-funta-sterlingov-v-britanii/