Пандемия остановила прогресс, которого добился Таиланд в борьбе с бедностью

Жилье в бедных регионах Таиланда. Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным Всемирного банка, пандемия COVID-19 еще долго будет влиять на уровень благосостояния жителей Таиланда. В особенности, на сельские регионы, где проживает 79% бедного населения страны, передает Bloomberg.

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В течение последних 30 лет Таиланд добивался устойчивых успехов в борьбе с бедностью. Если в 1990 году уровень бедного населения в стране составлял 58%, то к 2020 году этот показатель снизился до 6,8%. Однако с начала пандемии COVID-19 уровень бедности вновь начал расти. Всемирный банк, который является одним из крупнейших кредиторов Таиланда, заявляет, что причиной экономического спада стали замедление экономики, стагнация доходов местных предприятий, а также кризис, связанный с COVID-19.

В Таиланде самый высокий уровень неравенства доходов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Среднемесячный доход сельских домохозяйств составляет лишь 68% от дохода городских домохозяйств. Сельские жители также страдают от низкого уровня образования и тяжелых условий жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993928-pandemiya-ostanovila-progress-kotorogo-dobilsya-tailand-v-borbe-s-bednostyu/