Netflix. Иллюстративное фото: pexels.com

Netflix заявила об ошеломительном успехе в третьем квартале 2022 года, представив данные о количестве новых подписчиков. За последние три месяца на стриминговый сервис подписалось 2,41 млн новых клиентов. Сама компания рассчитывала, что количество новых подписчиков не превысит одного миллиона, передает

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В последнем отчете о прибылях и убытках говорится, что Netflix удалось выйти из недавних трудностей, связанных с сокращением числа подписчиков и резкого падения цен на акции. Компания ожидает, что рост числа новых подписчиков удвоится в следующем квартале до 4,5 млн клиентов. Этому будет способствовать запуск более дешевой подписки, которая также будет предполагать просмотр рекламного контента.

Руководители Netflix заявили, что отчет о доходах за третий квартал 2022 года является последним, который содержит прогноз о количестве будущих подписчиков. Компания планирует сфокусироваться на доходах, а не на поддержании прежнего количества подписчиков. Руководство надеется, что инвесторы начнут рассматривать Netflix как диверсифицированный развлекательный медиа-бренд, а не просто обычную стриминговую платформу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993565-netflix-zayavila-ob-oshelomitelnom-uspehe-v-tretem-kvartale-2022-goda/