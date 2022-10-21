FT: Хранение наличных денег вновь станет выгодным для крупных банков

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аналитики FT утверждают, что хранение наличных денег вновь может стать прибыльной нишей для банков. Однако конкуренция растет: за внимание потребителя банкам придется побороться с брокерами и управляющими фондами, которые будут предлагать хранение активов с более высокими процентными ставками, передает Financial Times.

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Еще в 2021 году американские и европейские банки избавлялись от наличных денег. Банки взимали с клиентов до 0,6% от суммы просто за привилегию иметь большой остаток на своем счете. Более того, некоторые банки снижали процентные ставки по корпоративным депозитам в надежде, что клиенты уйдут в другое место.

Теперь сформировалась абсолютно противоположная тенденция. Apple и Goldman Sachs объявили о сотрудничестве и запуске высокодоходного сберегательного продукта. Некоторые британские банки стали постепенно предлагать своим клиентам специальные сберегательные счета с доходом до 5%. Специалисты говорят, что рост процентных ставок и прекращение покупки облигаций центральным банком США оживляют для банков смутные воспоминания о том, что значит жить без свободных денег.

Хранение наличных вновь становится прибыльным направлением для финансовых организаций, но конкуренция сильно выросла. Банкам придется побороться за клиента с брокерами и управляющими фондами, которые предлагают продукты с более высокой доходностью. Теперь клиенты ищут более выгодные условия, чем розничные депозиты. И банкам предстоит постараться для того, чтобы вновь привлечь потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993562-ft-hranenie-nalichnyh-deneg-vnov-stanet-vygodnym-dlya-krupnyh-bankov/