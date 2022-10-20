Государственные банки Китая распродают доллары в попытке поддержать юань

Юань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Государственные банки Китая начали распродавать доллары в попытке поддержать ослабший юань. В этом году национальная валюта Китая упала почти на 12% по отношению к доллару США, передает Financial Times.

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Активную распродажу долларов государственными банками Китая связывают с 20-м съездом Коммунистической партии Китая, который проходит в Пекине прямо сейчас. Китайские трейдеры заявляют, что крупные государственные банки обменивали юани на доллары США на форвардном рынке, а затем продавали доллары на внутренних рынках. Все это делалось для того, чтобы поддержать национальную валюту.

Юань упал почти на 12% по отношению к доллару в этом году. Причем эта тенденция стала более заметной после того, как в конце сентября регулирующие органы ослабили неофициальные ограничения на торговлю иностранной валютой.

"Такого рода интервенции обычно не оказывают слишком большого влияния в долгосрочной перспективе, но они будут иметь немедленное краткосрочное влияние", — сказал один из шанхайских валютных трейдеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993305-gosudarstvennye-banki-kitaya-rasprodayut-dollary-v-popytke-podderzhat-yuan/