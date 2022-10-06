Рабочие в США стали чаще бастовать в 2022 году

Рабочий. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пандемийные забастовки рабочих нарастили свою мощь в 2022 году. На демонстрации вышли: железнодорожники в Великобритании, пилоты самолетов в Германии, работники складов Amazon в США и многие другие. По данным исследования Корнеллского университета, за прошедшие девять месяцев 2022 года в США бастовало больше рабочих, чем за весь 2021 год, передает Quartz.

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Первые забастовки рабочих во время пандемии были вызваны тем, что работники производственных линий (например, в Nestle) были вынуждены работать по 13 часов из-за повышенного спроса на товары со стороны людей, запертых дома на локдауны. Кроме того, рабочие требовали, чтобы им обеспечили должный уровень безопасности, поскольку люди были вынуждены работать во время вспышки COVID-19.

Все это вызвало волну увольнений, с которой работодатели справляются до сих пор. Им приходится повышать зарплату новым сотрудникам и предоставлять им больше льгот. При этом забастовки не останавливаются, а только наращивают мощь. И в следующем году их может стать еще больше.

Федеральная резервная система США прогнозирует, что с повышением процентной ставки безработица в стране в 2023 году вырастет до 4,4% (по сравнению с 3,7% в 2022 году).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991167-rabochie-v-ssha-bastovali-chasche-v-2022-godu/