Эксперты: На смену нефтедоллару может прийти "чип-доллар"

Полупроводник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Действительно ли полупроводники являются "новой нефтью" для экономики будущего, как заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер? Одни экономисты утверждают, что спрос на микрочипы породит "чип-доллар" по аналогии с нефтедолларом, однако не все в этом так уверены, передает Quartz.

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Сравнения любого популярного товара с нефтью чаще всего бывают преувеличены, но сама фраза "новая нефть" слишком прижилась, чтобы ее перестали использовать. В 2022 году генеральный директор Intel Пэт Гелсингер назвал "новой нефтью" полупроводники. Экономисты стали задумываться: если микрочипы — это "новая нефть", то, что тогда ждет нефтедоллар? Придет ли ему на замену "чип-доллар"?

Ван Цзиньбинь, экономист Китайского университета Жэньминь, полагает, что с ростом спроса на полупроводники будет развиваться и "чип-доллар".

"И нефтедоллар, и "чип-доллар" являются проявлением гегемонии США в глобальных отношениях между сырьевыми товарами и валютой. Нефть представляет собой базовую энергию, а полупроводники — высокие технологии", — написал он в недавнем эссе.

На сегодняшний день США являются лидером по производству полупроводников.

Научный сотрудник по вопросам международной политической экономии Совета по международным отношениям Цзунъюань Зоэ Лю считает, что сравнение нефти с полупроводниками некорректно. По ее словам, нефть является однородным товаром, производимым с относительно низкими капиталовложениями по сравнению с прибылью, которую она приносит. Полупроводники — гораздо более сложные продукты, их производство становится дороже по мере того, как они совершенствуются. Кроме того, их производство основано на идее глобального разделения труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990959-eksperty-na-smenu-neftedollaru-mozhet-priyti-chip-dollar/