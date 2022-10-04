Эксперты: Ураган "Иан" не нанесет большого вреда экономике США

Ураган "Иан" во Флориде. Фото: Ben Hendren/Anadolu Agency via Getty Images

Ураган "Иан" принесет меньше ущерба американской экономике, чем предполагали эксперты. Несмотря на то, что стихийное бедствие разрушило бесчисленное количество домов и погубило урожай цитрусовых, ураган обошел стороной критически важные предприятия по производству удобрений, передает Bloomberg.

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На сегодняшний день во Флориде разрушены жилые дома (застрахованные и незастрахованные), офисные здания, инфраструктура. Кроме того, нанесен удар по ключевой для этого штата индустрии туризма, а также по каналам сбыта продукции (от автомобилей до розничных товаров), что также может повлиять на остальные части страны. Однако эксперты говорят, что сильного удара по экономике, а значит и еще одного скачка инфляции удалось избежать. Ураган пощадил критически важный центр производства удобрений, используемых фермерами не только в США, но и по всему миру.

"Ураган принес разрушения в некоторые районы Флориды, но макроэкономические последствия стихийного бедствия незначительны", — сказал Райан Свит, глава отдела исследований денежно-кредитной политики в Moody's Analytics.

Он прогнозирует, что снижение объемов производства и потребительских расходов, а также приостановка деловой активности могут замедлить экономический рост США на несколько десятых процента.

По данным страховой компании Munich Re, в прошлом году стихийные бедствия обошлись всему миру в 280 млрд долларов. При этом ущерб в США составил примерно половину этой суммы. Большая часть разрушенного имущества не была застрахована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990759-eksperty-uragan-ian-ne-naneset-bolshogo-vreda-ekonomike-ssha/