Китайский юань упал до самого низкого уровня с 2008 года

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Юань упал до самого низкого уровня с 2008 года из-за укрепления доллара, поскольку Народный банк Китая воздерживается от радикальных мер, направленных на поддержку национальной валюты, передает Financial Times.

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Укрепление доллара в этом году уже привело к резкому снижению обменных курсов британского фунта стерлингов к японской иене. Сейчас китайский юань также почувствовал на себе последствия резкого роста доллара. Народный банк Китая в настоящее время проводит смягчение денежно-кредитной политики, что также не способствует укреплению национальной валюты.

НБК до сих пор воздерживался от развертывания значительных валютных резервов, вместо этого полагаясь на косвенные меры. Обменный курс национальной валюты с начала года снизился на 13,8%.

"За последние 24 часа внимание переключилось с фунта на китайский юань", — сказал Франтишек Таборски, валютный стратег ING.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990208-kitayskiy-yuan-upal-do-samogo-nizkogo-urovnya-s-2008-goda/