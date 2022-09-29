Неоплачиваемый женский труд приносит мировой экономике 10,8 трлн долларов ежегодно

Домохозяйка. Иллюстративное фото: pexels.com

Неоплачиваемый труд женщин и девочек ежегодно приносит мировой экономике 10,8 трлн долларов. При этом специалисты в области труда опасаются, что если страны начнут выплачивать компенсации домохозяйкам и бабушкам, присматривающим за внуками, то это может уменьшить глобальное присутствие женщин на рынке труда, передает Quartz.

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Женщины во всем мире тратят от трех до шести часов в день на приготовление пищи, уборку, присмотр за маленькими детьми и больными родственниками. Мужчины уделяют домашним делам от получаса до двух часов в день. Согласно отчету Oxfam, неоплачиваемый труд женщин и девочек ежегодно приносит мировой экономике 10,8 трлн долларов. Пандемия еще больше подчеркнула глубокий гендерный разрыв в распределении домашних обязанностей.

Специалисты отмечают, что неоплачиваемый женский труд выгоден мировой экономике. Матери воспитывают детей, будущих специалистов, которые будут платить налоги своей стране. При этом матерям никто не компенсирует затраты на их труд. Кристен Годси, этнограф из Пенсильванского университета, отмечает, что в странах, где развиты социальные услуги, женщинам живется легче. Например, в Швеции, Норвегии, Дании, Новой Зеландии и Канаде.

При этом экономисты предупреждают, что если страны начнут выплачивать женщинам компенсацию за работу по дому, то это может привести к тому, что матери и бабушки могут полностью уйти с рынка труда.

Нэнси Фолбре, профессор экономики из Массачусетского университета, говорит, что выходом может стать более широкий доступ к государственным услугам по уходу за детьми. Так, у женщин было бы больше возможностей реализоваться на рынке труда и обеспечить себе поддержку в домашних делах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990001-neoplachivaemyy-zhenskiy-trud-prinosit-mirovoy-ekonomike-108-trln-dollarov-ezhegodno/