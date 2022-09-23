Германия национализирует компанию-импортера российского газа

Начальная точка газопровода "Северный поток-2". Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Что значит национализация основного импортера российского газа Uniper в Германии? Эксперты утверждают, что этот шаг говорит о том, что энергетический кризис в Европе достиг такого пика, при котором обычных стабилизационных мер оказалось недостаточно, передает Quartz.

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21 сентября Германия объявила о национализации компании Uniper, своего основного импортера российского газа. Это произошло практически в тот же момент, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в своей стране. С начала российского вторжения в Украину энергетическая компания из Дюссельдорфа Uniper столкнулась с большими трудностями. Цены на топливо стремительно повышались, при этом Россия постоянно сокращала поставки газа в ответ на западные санкции.

"Чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами, компания была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам", — заявляли в Uniper.

В июле компания согласовала с правительством Германии план по реализации стабилизационных мер. Государство приобрело 30% акций компании, но этого оказалось недостаточно.

"С июля европейский энергетический кризис сильно обострился. Серьезность ситуации продемонстрировала, что ранее согласованные стабилизационные меры недостаточны и трудно реализуемы", — говорится в заявлении Fortum, финского мажоритарного владельца Uniper.

После завершения сделки государству будет принадлежать 99% акций компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989081-germaniya-natsionaliziruet-kompaniyu-importera-rossiyskogo-gaza/