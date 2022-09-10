Индия ограничила экспорт риса из-за муссонных дождей

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Индия, крупнейший в мире экспортер риса, ограничивает поставки из-за муссонных дождей, которые привели к сокращению посевов. Индия экспортирует рис в более чем 150 стран, поэтому любые перебои с поставками с ее стороны окажут еще большее давление на мировую экономику, передает CNBC.

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Индия запретила экспорт дробленого риса и ввела 20%-ную пошлину на экспорт различных сортов риса в четверг. Крупнейший в мире экспортер пытается стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке после того, как муссонные осадки привели к сокращению посевов. Индия экспортирует рис в более чем 150 стран, и любое сокращение поставок с индийской стороны усилит давление на мировую экономику, которая и так страдает из-за засухи, сильной жары и вторжения России в Украину.

Новая пошлина, вероятнее всего, отпугнет страны, которые до этого активно закупались в Индии, и заставит их обратиться к Таиланду и Вьетнаму. Правительство исключило пропаренный рис и рис басмати из экспортной пошлины, которая вступит в силу 9 сентября. Нью-Дели также запретил экспорт дробленого риса, который некоторые бедные африканские страны импортируют для того, чтобы кормить население, хотя этот сорт в основном используется в кормовых целях. Пошлина также коснется белого и бурого риса, на который приходится более 60% экспорта Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986992-indiya-ogranichila-eksport-risa-iz-za-mussonnyh-dozhdey/