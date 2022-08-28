Заявление председателя ФРС США спровоцировало обвал рынка

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

8-минутная речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла спровоцировала рыночный обвал, в результате которого состояния самых богатых людей США уменьшились на 78 млрд долларов, передает Bloomberg.

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Илон Маск потерял 5,5 млрд долларов, Джеф Безос — 6,8 млрд. Состояния Билла Гейтса и Уоррена Баффета уменьшились на 2,2 млрд долларов и 2,7 млрд долларов соответственно. Джером Пауэлл во время политического форума Федерального резервного банка публично заявил, что ФРС будет продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Сразу после этого заявления индекс S&P 500 упал на 3,4%, что стало худшим показателем ​​с середины июня. Технологический индекс Nasdaq 100 упал более чем на 4%. 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 трлн долларов в первой половине 2022 года. Однако в июле американские акции продемонстрировали самый сильный месячный рост, произошедший с ноября 2020 года. Это заставило инвесторов задуматься о том, что падение рынка осталось позади. Но их ожидания не оправдались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985130-zayavlenie-predsedatelya-frs-ssha-sprovotsirovalo-obval-rynka/