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Япония планирует вернуться к атомной энергетике. Правительство готовится перезапустить несколько простаивающих атомных электростанций, а также изучить возможность разработки реакторов следующего поколения, передает CNBC.

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В среду, 24 августа, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна перезапустит несколько простаивающих атомных электростанций и изучит возможность разработки реакторов следующего поколения. Будучи крупным импортером энергоносителей, Япония пытается расширить свои возможности в условиях сохраняющейся неопределенности на мировых энергетических рынках и войны между Россией и Украиной.

Международное энергетическое агентство поддержало планы Японии по использованию ядерной энергии. Кейсуке Садамори, директор офиса МЭА по энергетическим рынкам, заявил, что это хорошая новость с точки зрения безопасности и влияния на климатические изменения.

При этом инициатива правительства не нашла сильной поддержки у общественности и граждан. В 2011 году мощное землетрясение и цунами привели к аварии на японской атомной электростанции Фукусима-дайити. Поэтому у граждан все еще сохраняются опасения по отношению к ядерной промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984959-yaponiya-planiruet-vernutsya-k-atomnoy-energetike/