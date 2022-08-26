Hyundai и Kia отзовут более 280 тысяч внедорожников из-за опасности возгорания

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Hyundai и Kia отзывают более 280 тысяч внедорожников из-за опасности возгорания на открытых парковках. Дилерские центры получили приказ приостановить продажи автомобилей этих марок, выпущенных с 2020 по 2022 годы, передает The Washington Post.

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Отозваны будут 250 тысяч моделей Hyundai Palisades и 36 тысяч моделей Kia Telluride. Эти автомобили были выпущены с 2020 по 2022 годы. Дилерские центры также прекратили продажи этих моделей. Telluride и Palisade — внедорожники среднего размера, которые продают по цене от 33 390 и 33 600 долларов соответственно. Обе модели позиционируются как семейные автомобили. При этом Palisade имеет три ряда сидений и шикарный салон.

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, инциденты с возгоранием в данных автомобилях связаны с тягово-сцепным устройством, которое может привести к скоплению влаги и вызвать короткое замыкание. Опасность возгорания существует даже тогда, когда автомобиль припаркован и двигатель выключен. Компании пообещали бесплатно отремонтировать автомобили или возместить владельцам стоимость ремонта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984750-hyundai-i-kia-otzovut-bolee-280-tysyach-vnedorozhnikov-iz-za-opasnosti-vozgoraniya/