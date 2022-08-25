Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Миллиардер Рэй Далио поддержал службу мобильных платежей Cash App в ее стремлении стать главным платежным средством среди молодежи. При этом Далио владеет долей бизнеса MasterCard и Visa, для которых Cash App составляет конкуренцию, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Рэй Далио известен как "бизнес-мудрец" и создатель крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates. Он решил использовать свое влияние, чтобы поддержать сервис Cash App и побудить молодежь пользоваться именно этим приложением для мобильных переводов и других платежей. В новом рекламном ролике Далио вместе с рэпером Кедриком Ламаром рассказывает молодым людям, почему инвестиции — это важно.

Block, компания-владелец Cash App и Square, имеет рыночную капитализацию в несколько раз меньше, чем у Mastercard, Visa и PayPal. При этом Cash App удалось приблизиться к показателям Venmo, дочерней компании PayPal, предоставляющей услуги мобильных платежей. Сейчас Venmo пользуются 90 млн человек, а Cash App — 80 млн человек.

Согласно данным, собранным Factset, Bridgewater, принадлежащая Далио, владеет долей в Mastercard на 168 млн долларов, PayPal — на 119 млн долларов, Visa — на 69 миллионов долларов. Кроме того, миллиардер также вложился в Block и владеет акциями на 5 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984569-rey-dalio-podderzhal-sluzhbu-mobilnyh-platezhey-cash-app/