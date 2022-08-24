Китай снова снизил ставки по кредитам

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Китай снизил ключевые кредитные ставки через неделю после предыдущего снижения процентной ставки. Этот шаг является попыткой правительства страны оживить спрос на кредиты и подстегнуть экономику, пострадавшую от длительных локдаунов и кризиса на рынке недвижимости, передает CNBC.

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Народный банк Китая снизил базовую ставку по пятилетним кредитам на 15 базисных пунктов с 4,45% до 4,30%, а также базовую ставку по годовым кредитам на 5 базисных пунктов — до 3,65%. На прошлой неделе Центробанк Китая снизил ставку однолетней среднесрочной кредитной линии (MLF) для некоторых финансовых учреждений на 10 базисных пунктов.

Дэвид Чао, стратег глобального рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в Invesco, говорит, что меры, принимаемые правительством, демонстрируют всю серьезность проблемы, назревшей на рынке недвижимости Китая. На прошлой неделе некоторые экономисты изменили свои прогнозы относительно экономического роста Китая. Goldman Sachs снизил свой годовой прогноз на 2022 год до 3,0%. Nomura снизила прогноз роста с 3,3% до 2,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984394-kitay-snova-snizil-stavki-po-kreditam/