ФРС: Повышение процентной ставки в США продолжится до остановки инфляции

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители Федеральной резервной системы США заявили, что повышение процентной ставки в стране не прекратится до тех пор, пока инфляция не снизится достаточно сильно. В идеале чиновники хотели бы довести инфляцию до 2%, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно протоколу июльского заседания Федеральной резервной системы, вопрос о прекращении повышения процентной ставки в настоящее время не рассматривается. Ранее чиновники отметили, что ФРС стремится сохранить инфляцию на уровне 2%. Конкретных данных о том, когда случится следующее повышение ставки, представители Федеральной резервной системы не дали, однако в протоколе сказано, что чиновники будут внимательно изучать все имеющиеся данные. И только на их основе будет принято решение.

Сейчас ситуация на рынке складывается так, что аналитики ожидают очередного повышения в сентябре. В отчете также сказано, что как только ФРС сочтет, что принятые меры оказали достаточное воздействие на уровень инфляции, денежно-кредитная политика будет ослаблена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983720-frs-povyshenie-protsentnoy-stavki-prodolzhitsya-do-ostanovki-inflyatsii/