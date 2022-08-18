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Женщины в США стремительно осваивают строительную отрасль. Они руководят компаниями, занимающимися застройкой кварталов, а также занимаются кирпичной кладкой и ремонтом. Это произошло из-за кризиса на рынке труда и острой нехватки кадров в отрасли, передает Bloomberg.

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32-летняя Энди Диркшнайдер, президент строительной компании Brookline Homes, рассказывает, что люди часто не верят, что руководителем фирмы является она. В банке, где Энди получала многомиллионную ссуду на покупку земельного участка, попросили присутствия учредителя или управляющего компании. Никто не верил, что фирмой может управлять хрупкая блондинка.

Строительство долгое время было исключительно мужской отраслью. Каменной кладкой и столярным делом занимались мужчины, руководили подобными компаниями тоже они. Но в пандемию многие люди старше 50 и 60 лет стали стремительно выходить на пенсию. И освободившуюся нишу заняли женщины. Общее количество вакансий в строительной сфере достигло 440 тысяч в апреле 2022 года, что является самым высоким показателем в отчетах Бюро трудовой статистики США с 2001 года. Число женщин, занятых в этой отрасли, достигло миллиона человек в мае 2021 года. А общая доля женщин в строительстве достигла рекордных 14,1% в прошлом месяце.

Ариана Хегевиш, старший научный сотрудник Института исследований политики в отношении женщин, говорит, что исторически сфера строительства целиком и полностью зависела от мужчин. В современном мире ситуация изменилась. И будет меняться дальше. Доля женщин в строительстве с годами будет только расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983537-zhenschiny-v-ssha-stremitelno-osvaivayut-stroitelnuyu-otrasl/