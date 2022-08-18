Британцам посоветовали есть меньше мяса для борьбы с глобальным потеплением

Иллюстративное фото: pixabay.com

Британцам посоветовали есть меньше мяса и молочных продуктов, чтобы избежать глобального потепления. По словам экспертов, это единственный способ добиться устойчивого землепользования и избежать экологического кризиса, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ведущий неисполнительный член совета директоров Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, предприниматель Генри Димблби сказал, что такая просьба может звучать "токсично" по отношению к гражданам, однако достичь целей страны в области климата и биоразнообразия можно только так.

"Использовать земли для выращивания сельскохозяйственных культур и скармливания этих культур жвачным животным невероятно неэффективно. Свиньи, куры, коровы в течение своего жизненного цикла могут дать нам лишь некоторое количество белка. В то время как для их выращивания использовалось несоизмеримо больше ресурсов", — сказал он.

В настоящее время 85% сельхозугодий Англии используют в качестве пастбищ для крупного рогатого скота. Димблби, соучредитель сети ресторанов Leon и авторитетный человек в консервативных кругах, считает, что для рационального использования земли и борьбы с изменениями климата требуется сокращение потребления мяса на 30% в течение 10 лет.

"У нас есть отличная возможность продемонстрировать наши передовые идеи во всем мире и показать, что мы можем вести устойчивое хозяйство и при этом кормить людей", — заявил Димблби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983534-britantsam-posovetovali-est-menshe-myasa-dlya-borby-s-globalnym-potepleniem/