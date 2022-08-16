Рестораны закрываются из-за жары в Британии и США

Ресторан: Pexels

Рестораны в Британии и США закрываются в самые жаркие дни ради безопасности сотрудников. Собственники бизнеса опасаются, что повара и кухонные рабочие не выдержат двойной нагрузки: жары на кухне и жары с улицы, передает Quartz.

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Объекты общественного питания на всей территории США, от тихоокеанского северо-запада до Коннектикута, закрываются из-за экстремальной жары. То же самое происходит и в европейской части земного шара. Так, например, пабы в Великобритании не принимают посетителей в самые жаркие дни. По словам собственников бизнеса, они опасаются за здоровье своих сотрудников, которые испытывают двойное давление жары: на улице и на самой кухне.

"Не спасает даже работающий кондиционер, поскольку клиенты постоянно входят и выходят из ресторана. Входная дверь почти все время открыта. Деревянные панели, которыми обиты стены, удерживают тепло и влажность. Из-за этого в помещении становится еще жарче", — говорит Барб Корт, владелица ресторана в Саут-Бенде, штат Индиана.

Госпожа Корт была в числе первых рестораторов, которые временно закрыли свои заведения из-за экстремальной жары. Сильная жара вынуждает некоторые рестораны инвестировать в кондиционирование воздуха. Владелец пивоварни Double Mountain Brewery в Орегоне сообщил New York Times, что из-за жары его ежемесячные затраты на электроэнергию подскочили на тысячи долларов. Эксперты утверждают, что глобальное потепление ставит новый вызов рынку труда. В ближайшем будущем работникам отрасли придется выяснить, оплатят ли им вынужденный отпуск, в который они были отправлены из-за экстремальной жары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983168-restorany-zakryvayutsya-iz-za-zhary-v-britanii-i-ssha/