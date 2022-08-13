Эксперты: Ипотечный бунт может привести Китай к длительному кризису

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Ипотечная забастовка жителей Китая может привести страну к экономическим проблемам, которые правительство будет решать в течение нескольких лет. Продажи жилья в стране замедляются, несмотря на многолетний рост, передает The Wall Street Journal.

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Жилищный кризис ставит под угрозу вторую по величине экономику мира. Китай может столкнуться с такими последствиями, с которыми правительство и жители страны будут справляться следующие несколько лет. По данным поставщика отраслевых данных China Real Estate Information, продажи квартир по всей стране падают тринадцатый месяц подряд. Миллионы "предварительно проданных" квартир, за которые граждане уже выплачивают ипотеку, так и стоят недостроенными.

По оценкам аналитиков, объем средств, которые потеряют застройщики из-за ипотечного бунта может достигнуть 370 млрд долларов. Большинство китайских банков смогут покрыть свои убытки, поэтому отказ людей от выплаты кредитов не повлияет на банковский сектор, но может сильно ослабить экономику. Аналитики Bank of America отмечают, что 9% "предварительно проданного" жилья рискует остаться недостроенным из-за финансовых проблем застройщиков. Это затронет примерно 2,4 млн домохозяйств.

"Такие инциденты, если их не остановить, могут подорвать доверие рынка, ударить по продажам недвижимости и инвестициям, повлиять на экономический рост и вызвать социальную нестабильность", — заявили аналитики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982896-eksperty-ipotechnyy-bunt-mozhet-privesti-kitay-k-dlitelnomu-krizisu/