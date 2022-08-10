Цены на оливковое масло могут вырасти по всему миру

Оливковое масло: pexels.com

Цены на оливковое масло вырастут по всему миру, поскольку жара ударила по производству масла в Испании. По мнению специалистов, рост цен может достигнуть 20-25%, передает BBC.

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Компания Acesur, которая снабжает крупнейшие супермаркеты Великобритании, сообщила, что ситуация с оливковым маслом может измениться в ближайшие три-четыре месяца. Причем не только в Великобритании, но и по всему миру. Менеджер по экспорту Мигель Колменеро сказал, что покупатели будут наблюдать рост цен на 20-25%.

Испания производит почти половину оливкового масла в мире. Также этот продукт производится в Италии и Португалии. Все эти европейские страны этим летом живут в условиях экстремальной жары и отсутствия дождей. Acesur производит более 200 тысяч тонн оливкового масла в год из 1,4 млн тонн, ежегодно производимых в Испании. Компания продает свое масло более чем в 100 странах мира. Большая часть оливок, из которых производится масло, выращивается в Андалусии. В последние недели в этой местности не было дождей.

В прошлом году Испания произвела около 1,4 млн тонн оливкового масла. В этом году официальные лица прогнозируют, что компаниям удастся произвести всего один миллион тонн продукции. Засушливое лето 2022 года также может повлиять на урожай следующего сезона, поскольку оливковые деревья не смогут вырастить новые ветви из-за нехватки воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982356-tseny-na-olivkovoe-maslo-mogut-vyrasti-po-vsemu-miru/