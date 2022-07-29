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Рынку недвижимости Китая предсказывают рекордное падение. По мнению экспертов, продажи квартир и домов в стране упадут на 30%. Это будет самый низкий уровень со времен экономического кризиса 2008 года. Падение рынка связано с тем, что количество граждан, участвующих в "ипотечной забастовке" растет, передает CNBC.

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Согласно новым оценкам S&P Global Ratings, продажи недвижимости в Китае в этом году могут упасть на 30%. Это связывают с тем, что граждан, которые отказываются платить по ипотеке, становится все больше. Эстер Лю, директор S&P Global Ratings, сообщила, что сейчас рынок находится в более остром кризисе, чем в 2008 году. Тогда продажи упали на 20%.

С конца июня неофициальные подсчеты показывают, что все больше граждан Китая отказываются платить по ипотечным кредитам до тех пор, пока застройщик не сдаст объект. В настоящее время на рынке жилья Китая насчитывается сотни недостроенных домов.

В Китае очень распространена практика, когда люди берут ипотеку на покупку жилья, которое еще строится. Эти средства дают застройщику возможность работать над объектом. Однако в 2022 году из-за новых локдаунов, связанных с COVID-19, многие строительные компании не успели завершить объекты в срок. Власти призвали руководство банков поддержать застройщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980609-rynku-nedvizhimosti-kitaya-predskazyvayut-rekordnoe-padenie/