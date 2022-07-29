Эксперты: "Слишком сильный" доллар угрожает мировой экономике

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

"Слишком сильный" доллар сеет хаос в мировой экономике. По мнению экспертов, резкий рост американской валюты говорит о том, что альтернативы доллару в настоящий момент просто нет. Кроме того, аналитики не исключают, что американская валюта может вырасти еще сильнее, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Доллар — валюта, на которой держится мировая торговля. По мнению экспертов, в настоящее время мировая экономика оказалась в ситуации, которая не имела аналогов ранее. Рост доллара является результатом повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США. В среду, 27 июля, ставку повысили еще на 75 базисных пунктов.

По некоторым данным, в настоящее время доллар находится на рекордно высоком уровне. С середины 2021 года он вырос на 15%. В ФРС США намерены и дальше повышать ставку, чтобы остановить инфляцию. Регулятор не останавливается даже перед риском рецессии.

Специалисты утверждают, что у доллара есть все возможности для того, чтобы расти и дальше.

"В настоящее время нет такой силы, которая могла бы остановить рост доллара. Еврозоне мешает война в Украине, а экономика Китая растет нестабильно. Альтернативы доллару просто нет. И куда бы мы ни посмотрели, доллар разрушает все на своем пути: экономику, другие валюты, корпоративные расходы", — говорит Вишну Варатан, глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank из Сингапура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980608-eksperty-slishkom-silnyy-dollar-ugrozhaet-mirovoy-ekonomike/