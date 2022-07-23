Продажи производителя куклы Барби выросли на 20% в 2022 году

Кукла Барби: Pixabay

Продажи производителя куклы Барби, компании Mattel, выросли на 20% во втором квартале 2022 года. Это говорит о высоком спросе на игрушки даже в условиях, когда инфляция "съедает" бюджеты многих домохозяйств, передает The Wall Street Journal.

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Самым популярным товаром стали литые модели игрушечных автомобилей Hot Wheels. На них приходится 26% продаж компании во всем мире. На втором месте находятся игрушки от бренда Fisher-Price, принадлежащего Mattel, а также игрушки, связанные с мультфильмом "Томас и его друзья". На них приходится 21% продаж компании. Также популярностью среди покупателей пользуются товары из вселенной "Истории игрушек". При этом продажи кукол Барби выросли всего на 3%.

По данным FactSet, общий объем продаж компании составил 1,24 млрд долларов, что превышает ожидания аналитиков, предсказывавших прибыль в размере 1,10 млрд долларов. В Mattel заявили, что общие продажи игрушек выросли на 24%. Исполнительный директор компании Инон Крейз предположил, что спрос на игрушки и объем продаж продолжат расти во второй половине 2022 года. Он заявил, что розничные сети всегда думают о необходимости наполнить товаром свой игрушечный отдел. Даже тогда, когда они распродают другие категории товаров со скидкой.

"Родители всегда будут покупать игрушки детям и никогда не пожалеют на это денег", — заявил Крейз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979755-prodazhi-proizvoditelya-kukly-barbi-vyrosli-na-20-v-2022-godu/