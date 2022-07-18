До какого числа казахстанцы должны сдать декларацию о доходах и имуществе

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В этом году декларацию о доходах и имуществе должны сдать госслужащие и приравненные к ним лица. Тем временем срок подачи на бумажном носителе уже истек. Сколько времени осталось, чтобы предоставить отчетность в электронном формате, узнали журналисты NUR.KZ.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК напомнили, что срок сдачи декларации о доходах и имуществе на бумажном носителе истек 15 июля 2022 года.

Между тем для физических лиц, желающих предоставить декларацию в электронном виде, срок истекает 15 сентября 2022 года.

"С 1 января 2022 года декларацию о доходах и имуществе начали представлять лица, вошедшие в 2021 году в первый этап всеобщего декларирования и представившие ранее декларацию об активах и обязательствах.

К ним относятся государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц", – сообщает Комитет госдоходов.

При этом напомним, что по итогам первого этапа декларирования 99% деклараций было подано в онлайн-формате. Сделать это можно как минимум тремя способами.

Кто будет предоставлять декларацию в следующем году

В следующем году госслужащие и приравненные к ним лица продолжат сдавать отчетность о доходах и имуществе, что в обязательном порядке теперь будут делать ежегодно.

А входную декларацию об активах и обязательствах начнут предоставлять работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги.

В 2024 году это коснется руководителей и учредителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов. А с 2025 года – всех остальных казахстанцев.

В декларации нужно указывать сведения о доходах, имуществе, кредитной задолженности и другие данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978959-do-kakogo-chisla-kazahstantsy-dolzhny-sdat-deklaratsiyu-o-dohodah-i-imuschestve/