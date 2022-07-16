Эксперты: Нехватка жилья становится национальной проблемой США

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Нехватка жилья становится национальной проблемой США. Специалисты утверждают, что уже в ближайшем будущем она будет иметь последствия и отражаться на качестве жизни американских семей, национальной экономике и жилищной политике, передает The New York Times.

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Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон уже давно не могут полностью удовлетворить весь имеющийся спрос на жилье. И если в прошлые годы большинство штатов могли не обращать внимания на нехватку жилья, то теперь не заметить проблему просто невозможно. Люди не могут найти квартиру в штатах Миссури, Висконсин и Флорида. То, что раньше было проблемой лишь прибрежных штатов, теперь распространилось на всю страну и рискует стать национальной проблемой, которая будет иметь последствия и отражаться на качестве жизни простых американских семей.

По оценкам Freddie Mac, стране не хватает 3,8 млн единиц жилья. Up For Growth, политическая и исследовательская группа из Вашингтона, специализирующаяся на проблеме нехватки жилья, говорит, что проблема усугубилась в период с 2012 по 2019 годы. За это время уровень нехватки жилья в США вырос в два раза. Во время пандемии цены на покупку и аренду жилья резко выросли по всей стране. Даже в тех местах, где жилье всегда было дешевым.

Во многом это связано с резким ростом спроса, поскольку домохозяйствам понадобилось больше места, а удаленная работа позволила некоторым людям сменить место жительства. Проблема усугубилась из-за того, что ажиотажный спрос произошел в тех местах, в которых и так не хватало жилья. Сегодня по всей стране строится больше жилья, чем строилось за последние 50 лет. Но рост процентных ставок и опасения по поводу надвигающейся рецессии заставляют застройщиков действовать медленнее. Специалисты считают, что стране необходимы срочные меры для того, чтобы справиться с этой проблемой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978658-eksperty-nehvatka-zhilya-stanovitsya-natsionalnoy-problemoy-ssha/