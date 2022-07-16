ВВП Китая снизился до уровня начала пандемии COVID-19

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Экономика Китая растет самыми медленными темпами со времен первой вспышки COVID-19 в Ухане. Эта ситуация демонстрирует ущерб, который нанесли национальной экономике массовые локдауны 2022 года, передает Bloomberg.

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По данным Национального бюро статистики, ВВП Китая вырос всего на 0,4% по сравнению с прошлым годом. В последний раз такого низкого уровня страна достигала в первом квартале 2020 года, во время первой вспышки COVID-19. Это намного ниже, чем прогнозы аналитиков Bloomberg, которые предсказывали, что ВВП Китая вырастет на 1,2%. В квартальном исчислении экономика ослабла на 2,6%.

Аналитики утверждают, что снижением ВВП Китай расплачивается за попытки бороться с COVID-19 с помощью строгих карантинных мер. По их мнению, такая политика выглядит нежизнеспособной в условиях появления новых штаммов вируса. Рынок недвижимости также находится на спаде. Экономисты говорят, что амбициозная цель правительства в виде роста экономики на 5,5% является недостижимой в нынешних реалиях. Они прогнозируют, что максимальный рост, которого может достичь ВВП Китая в этом году, составляет 4%.

При этом данные показывают, что уровень потребления и торговли в стране начал повышаться с тех пор, как Шанхай вышел из строгого карантина. В июне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет стремиться к социальному и экономическому развитию, однако непоколебимая приверженность председателя стратегии Covid Zero говорит о том, что над гражданами всегда маячит перспектива строгих локдаунов, которые могут привести к закрытию целых городов и замедлению развития экономики страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978657-vvp-kitaya-snizilsya-do-urovnya-nachala-pandemii-covid-19/