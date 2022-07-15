Starbucks закроет 16 заведений в опасных городах США

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Starbucks закроет 16 заведений на территории США из-за того, что сотрудники и посетители беспокоятся за свою безопасность. Это коснется тех заведений, которые расположены в населенных пунктах, где недавно произошли случаи стрельбы и другие инциденты, передает The Washington Post.

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В Starbucks рассказали, что для сохранения безопасности работников кофеен и посетителей закроют заведения в тех городах, где участились случаи стрельбы и других опасных инцидентов. Несмотря на то, что сотрудники Starbuck проходят обучение, которое должно помочь им в деэкскалации конфликта и ведении переговоров со стрелком, компания приняла решение отказаться от рисков.

Под закрытие попадают шесть заведений в Лос-Анджелесе, одно заведение в Филадельфии, шесть — в Сиэтле, два — в Портленде и магазин Union Station в Вашингтоне. Пресс-секретарь компании отказалась рассказать о конкретных инцидентах, которые привели к такому решению. Однако в понедельник руководители Starbucks признали, что работники сети сталкиваются с массой проблем в этих населенных пунктах.

"Это в полной мере демонстрирует проблемы, существующие в нашем обществе. Угроза личной безопасности, расизм, отсутствие доступа к здравоохранению, растущий кризис психического здоровья, рост употребления наркотиков и многое другое. Из-за этого в наших заведениях происходят различные инциденты. Но мы считаем, что даже один инцидент — это уже слишком много", — сообщили Дебби Страуд и Дениз Нельсон, старшие вице-президенты компании в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978431-starbucks-zakroet-16-zavedeniy-v-opasnyh-gorodah-ssha/