Аэропорты Британии пытаются справиться с последствиями пандемии

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Как аэропорты пытаются бороться с хаосом в сезон отпусков 2022 года? Воздушные гавани вводят ограничение на количество рейсов и усиленными темпами нанимают персонал. В возникновении проблем, которые настигли отрасль летом этого года, многие обвиняют нехватку рабочей силы, спровоцированную COVID-19, передает BBC.

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Длинные очереди на регистрацию и получение багажа, задержки и отмены рейсов — с этим в настоящее время сталкиваются многие пассажиры самолетов по всему миру. Особенно остро эта проблема обозначилась в Великобритании. Критики говорят, что виной всему является сокращение рабочих мест, которое практиковали многие аэропорты и авиакомпании в первый год пандемии. Сейчас компании сталкиваются с тем, что не могут найти работников на эти позиции.

"Авиационная отрасль была уничтожена во время первой волны COVID-19, и теперь ей необходимо приложить огромные усилия для восстановления. Аэропорты, авиакомпании, наземные службы, пограничные органы. Сейчас все эти организации прилагают большие усилия для того, чтобы набрать персонал. Но это не быстрый процесс и многие позиции все еще не закрыты", — говорит управляющий директор аэропорта Манчестера Крис Вудруф.

Так, в аэропорту Манчестера новые сотрудники Службы безопасности сейчас проходят стажировку под руководством опытных коллег. А вот в аэропорту Гатвик в Лондоне решили пойти другим путем и вернуть некоторых сотрудников, которые попали под сокращение в 2020 году. Офицер службы безопасности Рупеш говорит, что был рад вернуться в знакомое здание аэропорта и вновь работать с тем же коллективом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978429-aeroporty-britanii-pytayutsya-spravitsya-s-posledstviyami-pandemii/