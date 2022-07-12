Guardian: Uber умышленно подвергала риску жизнь водителей такси

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Шокирующая утечка внутренней информации из Uber привела журналистов к выводам о том, что компания неоднократно нарушала законы нескольких стран. Более того, в некоторых случаях мировые лидеры тайно лоббировали интересы компании, утверждают журналисты The Guardian.

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В распоряжении журналистов The Guardian оказалось более 124 тысяч внутренних документов Uber. По мнению представителей СМИ, эти документы демонстрируют сомнительные с этической точки зрения методы, к которым прибегала компания на пути своего превращения в один из самых успешных проектов Кремниевой долины.

Утечка данных охватывает пятилетний временной период (с 2013 по 2017 годы), в течение которого компанией управлял соучредитель Uber Трэвис Каланик. В распоряжении журналистов оказались 83 тысячи электронных писем, сообщений iMessages и WhatsApp, которыми обменивались представители "верхушки" компании. Большинство людей, по мнению The Guardian, не питали иллюзий относительно законности своих действий. Так, в одном из сообщений можно прочитать, что один из сотрудников в шутку называет своих коллег "пиратами", а другой пишет: "Мы просто чертовски нарушаем закон".

Также в одном из писем сотрудники выражали сомнения по поводу безопасности работы приложения во время акций протеста во Франции, поскольку это увеличивало риск насилия в отношении водителей. Каланик ответил на это: "Думаю, оно того стоит. Насилие гарантирует успех". Журналисты заявляют, что утечка также содержит переписку между Калаником и действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, который тайно помогал компании, будучи министром экономики.

Пресс-секретарь Трэвиса Каланика заявил, что соучредитель компании никогда не предлагал подвергать водителей Uber риску насилия и любое предположение о том, что он причастен к такой деятельности, является ложным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977800-guardian-uber-umyshlenno-podvergala-risku-zhizn-voditeley-taksi/