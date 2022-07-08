Япония столкнулась с первой за три десятилетия инфляцией

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В 2022 году даже Япония борется с инфляцией. Несмотря на то, что масштабы экономических потрясений в этой стране не сравнятся с гиперинфляцией в США, жители Японии находятся в неприятном удивлении, поскольку общество привыкло к стабильности, передает Quartz.

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По сравнению с проблемами США уровень инфляции, достигнутый Японией в мае, может показаться минимальным. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 2,5%. В США эта цифра равна 8,5%. Но для страны, которая не сталкивалась с инфляцией на протяжении трех последних десятилетий, даже 2,5% являются болезненными. Причинами инфляции в Японии стали проблемы с цепочками поставок, российско-украинская война и рост цен на нефть.

После краха нескольких финансовых институтов в 90-х годах в Японии наступил длительный период дефляции. Цены росли исключительно на сырьевые товары. При этом рост был незначительный. Уровень инфляция сохранялся на отрицательном уровне до 2015 года, а затем не превышал 1%. Однако рост ВВП Японии и доходов граждан также застопорился. Зарплаты граждан росли, но незначительно. И в 2022 году это еще больше затрудняет борьбу с инфляцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977313-yaponiya-stolknulas-s-pervoy-za-tri-desyatiletiya-inflyatsiey/