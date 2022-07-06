Американские сети супермаркетов столкнулись с избыточными запасами товаров

Фото: Jeff Zelevansky/Getty Images

В США нашли новый способ реализации избыточных запасов, которые копятся на складах крупных сетей супермаркетов. Компании-ликвидаторы скупают эту продукцию и перепродают ее более мелким розничным продавцам и интернет-магазинам, передает The Wall Street Journal.

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На складах сетей Target и Walmart скапливается избыточный запас бытовой техники, мебели для сада и одежды для отдыха. Этому рады такие компании, как Liquidity Services, Xcess Limited, B-Stock, которые скупают этот товар у сетей, чтобы перепродать его более мелким розничным продавцам и интернет-магазинам.

"Необычно то, что крупные розничные продавцы вообще не притрагивались к этим запасам. Они просят нас скупить эти товары намного раньше, чем обычно", — сказал Джей Ди Даунт, коммерческий директор компании Liquidity Services.

В начале пандемии COVID-19, когда многие магазины были временно закрыты, ритейлеры отменили заказы от зарубежных поставщиков. Затем, когда товарооборот начал восстанавливаться, случился сбой с цепочками поставок. Розничные продавцы резко столкнулись с нехваткой товаров. Чтобы компенсировать это, они заказали дополнительный объем товаров и хранили его на складах, чтобы не допустить дефицита.

Однако пандемия сильно изменила потребности людей. Они стали реже покупать удобную одежду и товары для дома, которые усиленно скупали в разгар карантина. Теперь деньги тратятся на нарядную одежду, а также на путешествия и развлечения. Крупные торговые сети оказались в ситуации, когда спрос не соответствует предложению. Из-за этого Target и Walmart начали усиленно избавляться от излишков товара: перепродавать его компаниям-ликвидаторам и устанавливать большие скидки на эту продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977024-amerikanskie-seti-supermarketov-stolknulis-s-izbytochnymi-zapasami-tovarov/