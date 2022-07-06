Tesla временно остановит свои заводы в Китае и Германии

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Tesla приостановит работу заводов в Китае и Германии на несколько недель для того чтобы реализовать меры по модернизации производства. Ожидается, что после этого каждый завод начет выпускать больше электрокаров, передает Bloomberg.

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В прошлом месяце стало известно о том, что производитель электромобилей остановит производство на своей сборочной линии Model Y в Шанхае на первые две недели июля, а затем на 20 дней (с 18 июля по 6 августа) остановит линию Model 3. В понедельник, 4 июля, стало известно о том, что завод в Берлине также возьмет двухнедельный перерыв с 11 июля. После возобновления деятельности компания планирует удвоить объем производства на своих заводах.

Согласно данным компании, в июле Tesla выпустила больше электромобилей, чем в любой другой предыдущий месяц. При этом количество поставок за последний квартал достигло 254 695 единиц, что меньше прогнозов аналитиков. По словам аналитика Филиппа Ушуа, такие результаты были ожидаемы. По его мнению, на прибыль Tesla могли повлиять перебои с оборотным капиталом. Также самый большой удар по производительности Tesla в прошлом квартале был нанесен недельным локдауном в Шанхае из-за вспышки COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977023-tesla-vremenno-ostanovit-svoi-zavody-v-kitae-i-germanii/