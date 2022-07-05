Инфляция усугубила проблему бездомности в США в 2022 году

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Растущая инфляция усугубила проблему бездомности в США. Оплата арендной платы становится неподъемной для большинства людей, которые вынуждены намного больше, чем в прошлые годы тратить на еду и коммунальные платежи, передает The Washington Post.

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В апреле 2022 года Джоанна Инглиш из Сакраменто (Калифорния) потеряла работу менеджера в компании. Два месяца спустя, так и не найдя новую работу, Джоанна оказалась должна 9160 долларов за аренду дома, а сумма на ее банковском счету приближалась к нулю. Все сбережения женщины были потрачены за эти два месяца на еду и коммунальные платежи. Она получила 1300 долларов в качестве жилищной помощи от администрации штата, однако это не сильно сказалось на ее материальном положении, поскольку стоимость аренды в Сакраменто в этом году выросла на 2800 долларов.

"В прошлом году я заработала 100 тысяч долларов и даже представить не могла, что такое может случиться со мной. Но оказалось, что сейчас в таком положении может оказаться практически каждый", — говорит женщина.

Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги, товары первой необходимости — все это стало в разы дороже в последние несколько месяцев. Миллионы людей опасаются, что в ближайшее время могут оказаться бездомными. Приюты по всей стране сообщают об увеличившемся количестве заявок от желающих получить временное пристанище. Инфляция достигла 40-летнего максимума как раз в тот момент, когда многие семьи остались без поддержки со стороны правительства, которая могла бы уберечь их от выселения.

"Мы переживаем очень опасный момент, когда стоимость жизни растет так быстро, что многие люди просто не могут позволить себе жилье. Цены стремительно растут, а зарплаты просто не поспевают за ними", — говорит Мередит Грейф, доцент Университета Джона Хопкинса, исследователь проблем бездомности и неравенства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976815-inflyatsiya-usugubila-problemu-bezdomnosti-v-ssha-v-2022-godu/