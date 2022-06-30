Китайские бизнесмены не смогли увеличить прибыль во втором квартале 2022 года из-за локдаунов

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Китайские бизнесмены заявили о замедлении роста прибыли во втором квартале 2022 года. На это напрямую повлияли строгие карантинные ограничения, связанные с распространением COVID-19, передает CNBC.

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О замедлении роста прибыли предприятий Китая сообщила исследовательская компания China Beige Book, базирующаяся в США. Специалисты провели более 4300 интервью с китайскими бизнесменами.

"Несмотря на то, что в мае большинство карантинных ограничений были сняты, предприятия пока не ощутили этого на своей прибыли", — заявили в China Beige Book.

Согласно отчету China Beige Book, у производителей скопились большие объемы непроданных товаров. Заказы на внутреннем рынке резко упали, заказы на экспорт также снизились. Больше всего пострадали текстильная и химическая отрасли. Лишь производителям бытовой техники удалось увеличить прибыль на внутреннем рынке в этот период. Заказы на экспорт выросли в трех категориях: электроника, автомобилестроение, производство продуктов питания и напитков.

Авторы исследования отмечают, что в секторе услуг наблюдались наибольшие изменения. В первом квартале выручка, объемы продаж, капиталовложения и прибыль предприятий сферы услуг выросли, а во втором квартале резко упали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976169-kitayskie-biznesmeny-ne-smogli-uvelichit-pribyl-vo-vtorom-kvartale-2022-goda-iz-za-lokdaunov/