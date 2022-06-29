Американцы столкнутся с ростом цен на мясо в преддверии Дня независимости, утверждают эксперты

Говядина: Pixabay

В преддверии празднования Дня независимости США (4 июля) американцы могут столкнуться с шокирующим ростом цен на мясо и другие продукты. Американская федерация фермеров заявила, что в этом году вечеринка в честь национального праздника потребует от граждан больше трат, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Американской федерации фермеров, цены на говяжий фарш выросли на 36% по сравнению с прошлым годом, курятина подорожала на треть. Американцы могут рассчитывать, что в этом году потратят на вечеринку в честь Дня независимости на 17% больше денег, чем в предыдущие годы.

В 2021 году стоимость угощений в честь Дня независимости снизилась менее чем на 1%. Но с тех пор многое изменилось. Затраты на топливо, рабочую силу и основные сельскохозяйственные ресурсы (например, удобрения) резко выросли. Глобальные цепочки поставок, которые и так были нарушены пандемией COVID-19, испытали давление из-за геополитической ситуации. Это также сказалось на повышении цен на сельхозпродукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975992-amerikantsy-stolknutsya-s-rostom-tsen-na-myaso-v-preddverii-dnya-nezavisimosti-utverzhdayut-eksperty/