Эксперты: Электромотоциклы могут стать популярны в Азии в ближайшие годы

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Эксперты прогнозируют, что продажи электромотоциклов могут вырасти в Азии в ближайшее время. Двухколесный транспорт является излюбленным «семейным» средством передвижения для жителей Тайваня, Камбоджи, Таиланда, Индии и Индонезии. Они считают, что мотоциклы намного удобнее и дешевле автомобилей, передает BBC.

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На Азию приходится больше половины всех мировых продаж мотоциклов. В некоторых странах считается необычным, чтобы семья не владела хотя бы одним мотоциклом. Например, Таиланд является страной с самым высоким уровнем использования мотоциклов. Здесь 87% домохозяйств владеют хотя бы одним двухколесным средством передвижения.

За Таиландом следуют Вьетнам (86%), Индонезия (85%) и Малайзия (83%). По сравнению с этими показателями в Китае мотоциклом владеют лишь 60% жителей, а в Индии — 47%. Однако это все равно больше, чем 7% в Великобритании. Подавляющее большинство мотоциклов в Азии сейчас работают на бензине. Но эксперты предсказывают, что в ближайшие годы все больше мотолюбителей будут переходить на электрические версии.

"Мы видим огромные возможности для роста продаж электрических мотоциклов в Азии. Во-первых, доходы жителей Индии и некоторых стран Юго-Восточной Азии не позволяют им иметь личный автомобиль. Во-вторых, инфляция так высока, что владение бензиновым транспортным средством станет для многих огромной статьей расходов. Поэтому мы предполагаем, что многие мотолюбители захотят перейти на электромотоциклы", — говорит Аруши Котеча, аналитик глобальной исследовательской группы Economist Intelligence Unit.

Госпожа Котеча добавляет, что к концу этого десятилетия продажи электрических мотоциклов в Азии могут вырасти в три-четыре раза по сравнению с нынешним уровнем. При этом мировой спрос также вырастет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975813-eksperty-elektromototsikly-mogut-stat-populyarny-v-azii-v-blizhayshie-gody/