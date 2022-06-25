McDonald's ужесточит правила для владельцев франшизы

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McDonald's ужесточит правила для владельцев франшиз. Согласно новым правилам, владельцам ресторанов предстоит проходить строгую проверку, чтобы доказать свою способность поддерживать соответствующий уровень качества продукции и обслуживания, передает The Wall Street Journal.

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В распоряжении журналистов The Wall Street Journal оказалось электронное письмо, которое владельцы сети направили своим франчайзи (покупатели франшизы — прим.ред.). Согласно новым правилам, держатели франшизы будут проходить строгую проверку каждые 20 лет, во время которой должны будут доказать свою способность поддерживать соответствующий уровень качества продукции и обслуживания. Компания также будет принимать во внимание жалобы со стороны клиентов.

McDonald's также будет требовать, чтобы новые владельцы франшизы, которым рестораны перейдут по наследству от предыдущих владельцев, вкладывали больше денег в развитие ресторанов. Только таким образом одна семья сможет закрепить за собой право управлять ресторанами.

"Это изменение соответствует принципу, согласно которому получение нового срока франшизы зарабатывается трудом, а не дается просто так", — говорится в сообщении McDonald's.

В настоящее время франчайзи управляют 95% ресторанов компании в США. Ожидается, что новые требования вступят в силу в январе 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975536-mcdonalds-uzhestochit-pravila-dlya-vladeltsev-franshizy/