ФРС США заявила о вероятности еще одного повышения процентных ставок

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что повышение процентных ставок действительно может привести экономику США к рецессии. Однако, по его словам, это оправданный риск, поскольку для ФРС намного важнее остановить инфляцию, передает Bloomberg.

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Глава ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената США. Он заявил, что чиновники ФРС считают дальнейшее повышение процентной ставки уместным. По их мнению, это необходимая мера для того, чтобы снизить самое сильное за последние 40 лет ценовое давление на экономику.

"Главный риск заключается в том, что нам не удастся восстановить ценовую стабильность, и мы позволим высокой инфляции укорениться в нашей экономике", — заявил Пауэлл.

Он обратил внимание на то, что рост инфляции за последний год был неожиданным для всех. И этот процесс еще может преподнести сюрпризы. Поэтому ФРС необходимо оперативно реагировать на ситуацию и меняющиеся перспективы.

Ранее ФРС повысила базовую процентную ставку по кредитам на 75 базисных пунктов. Это самое сильное повышение с 1994 года. Джером Пауэлл заявил журналистам, что в следующем месяце ожидается еще одно повышение на 50 или 75 базисных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975373-frs-ssha-zayavila-o-veroyatnosti-esche-odnogo-povysheniya-protsentnyh-stavok/