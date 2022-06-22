Rolls-Royce выплатит сотрудникам премию, чтобы поддержать во время кризиса

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Более 14 тысяч сотрудников Rolls-Royce получат единовременную выплату в размере двух тысяч фунтов стерлингов. Компания стремится поддержать своих работников в условиях стремительного роста стоимости жизни в Великобритании, передает BBC.

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Как сообщают в компании, оплата будет произведена работникам предприятий в Дерби и Бристоле. Первые три тысячи сотрудников получат выплату вместе с зарплатой за август. Остальные 11 тысяч работников, которые объединены в профсоюзы, получат ее после того, как компания согласует перевод средств с профсоюзами.

Этот шаг был сделан после того, как некоторые другие предприятия Великобритании объявили о мерах по поддержке сотрудников. Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума, а цены на продукты и счета за электроэнергию продолжают расти.

Представитель Rolls-Royce сообщил BBC, что выплату получат 70% сотрудников компании из Великобритании. Он также добавил, что компания увеличила зарплаты сотрудников. И эта прибавка стала самой большой за последние десять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975009-rolls-royce-vyplatit-sotrudnikam-premiyu-chtoby-podderzhat-vo-vremya-krizisa/