Продажи новых авто в Европе упали на 12,5% в 2022 году

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Продажи новых автомобилей в Европе падают на протяжении последних 11 месяцев. Это связывают с рекордной инфляцией и проблемами с цепочками поставок. Однако специалисты утверждают, что продажи могут вырасти во второй половине года, передает Bloomberg.

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По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, число зарегистрированных автомобилей в мае упало на 12,5% до 948 149 автомобилей. Из крупных производителей больше всего пострадал Volkswagen. Продажи компании упали более чем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики LMC Automotive в этом месяце снова понизили оценку годового объема продаж легковых автомобилей в Западной Европе. Снижение прогнозов произошло в пятый раз за этот год. Теперь аналитики ожидают, что автопроизводители в этом году продадут 9,8 млн автомобилей (что на 7,4% меньше, чем в 2021 году). В январе специалисты из LMC прогнозировали, что продажи вырастут на 9%.

Но, согласно отчету Bloomberg Intelligence, во второй половине года ситуация может улучшиться, поскольку проблема с нехваткой полупроводников начинает ослабевать. Несмотря на то, что цепочки поставок постепенно восстанавливаются, ослабление спроса из-за рекордной инфляции и замедления мировой экономики омрачает прогнозы продаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975005-prodazhi-novyh-avto-v-evrope-upali-na-125-v-2022-godu/