Ежегодный фестиваль шопинга "618" стартовал в Китае

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Традиционный фестиваль покупок "618" стартовал в Китае. В это время гиганты электронной коммерции Alibaba и JD.com пытаются соблазнить покупателей огромными скидками. Однако в этом году фестиваль проходит в напряженной обстановке из-за недавней вспышки COVID-19 и локдаунов, передает CNBC.

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Фестиваль шопинга "618" в 2022 году проходит на фоне борьбы Китая с экономическими последствиями последней вспышки COVID-19. В первом квартале 2022 года крупнейшие игроки рынка электронной коммерции Alibaba и JD.com продемонстрировали самый медленный рост доходов за всю историю наблюдений. Это произошло из-за общего замедления экономики, а также усиленного контроля технологического сектора со стороны государства.

Стилл Шарри Ву из консалтинговой компании EY прогнозирует, что рост продаж в Китае в этом году достигнет 20%. Это меньше, чем в 2021 году.

"Мы уверены, что желание покупать у жителей Китая осталось прежним. Но мы ожидаем, что само потребление станет более умеренным. В приоритете у граждан окажутся органические продукты, бытовая техника и средства гигиены. Мы отмечаем снижение популярности подобного рода фестивалей шопинга, поэтому можно ожидать, что крупные сайты объявят об огромных скидках и выгодных акциях. Они сделают все, чтобы привлечь потребителей", — говорит господин Ву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974571-ezhegodnyy-festival-shopinga-618-startoval-v-kitae/