Ford: Спрос на новые автомобили не падает, несмотря на кризис

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Ford заявляет о том, что покупатели продолжают приобретать новые автомобили, несмотря на кризис. Компания не смогла оправдать собственные ожидания от продаж электромобилей, однако спрос все равно превышает предложение, передает CNBC.

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Финансовый директор Ford Motor Джон Лоулер заявил, что компания не наблюдает падения потребительского спроса на новые автомобили. Однако глобальный рост цен на товары свел на нет прибыль, которую автопроизводитель рассчитывал получить от своего электромобиля Mustang Mach-E.

При этом спрос на новые автомобили марок Ford и Lincoln по-прежнему превышает предложение. И компания до сих не может в полной мере удовлетворить его из-за глобальной нехватки полупроводников. Автопроизводитель поднял цены на автомобили, чтобы справиться с инфляцией. Этот шаг, по словам Лоулера, позволил Ford остаться в прибыли. Но повышения цен оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать затраты, которые были вложены в разработку и выпуск Mustang Mach-E.

Финансовый директор компании говорит, что опасается давления инфляции на потребителей. Финансовое подразделение компании Ford Credit сообщает о всплеске просроченных платежей по автокредитам. Лоулер заявил, что компания серьезно относится к рискам рецессии в США и разработала несколько стратегий на этот случай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974360-ford-spros-na-novye-avtomobili-ne-padaet-nesmotrya-na-krizis/