Жителей Пакистана призвали пить меньше чая, чтобы поддержать экономику

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Жителей Пакистана призвали пить меньше чая, чтобы сохранить экономику страны на плаву. По данным правительства, только сократив потребление, страна сможет справиться с экономическими трудностями, передает BBC.

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Министр планирования, реформ и развития Пакистана Ахсан Икбал обратился к жителям страны с просьбой пить на одну-две чашки чая в день меньше. По его словам, это позволит сократить расходы страны на импорт. Валютные резервы Пакистана истощились и если ситуация будет сохраняться на прежнем уровне, страна не сможет и дальше закупать импортные продукты.

Пакистан является крупнейшим в мире импортером чая. В прошлом году затраты страны на чай составили 600 млн долларов. Также министр Икбал предложил владельцам магазинов останавливать торговлю в 20:30, чтобы сократить потребление электроэнергии.

Требование сократить потребление чая получило широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи засомневались в том, что серьезные финансовые проблемы страны можно решить, отказавшись от чая. Валютные резервы Пакистана упали с примерно 16 млрд долларов в феврале до менее чем 10 млрд долларов в первую неделю июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974190-zhiteley-pakistana-prizvali-pit-menshe-chaya-chtoby-podderzhat-ekonomiku/